ua en ru
Сб, 19 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з районів Києва лунають вибухи, видніється дим

Новость на русском ▼ Новость на русском → Read in English →
Субота 19 серпня 2023 11:03
В одному з районів Києва лунають вибухи, видніється дим Фото: ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В одному з районів Києва лунають вибухи. В небі видніється чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцевий Telegram-канал.

Наразі подробиці інциденту невідомі. Окремі ЗМІ стверджують, що вибухи лупають поблизу ТРЦ "Променада парк".

Наразі жодних офіційних коментарів щодо інциденту немає. На момент вибуху в області повітряної тривоги оголошено не було.

Вибухи в районі Кільцевої дороги

"Пожежа в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги. В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці", - написав міський голова Києва Віталій Кличко.

Також Кличко додав, що інформація про постраждалих наразі не надходила.

Пожежа в складському приміщенні

Згідно з повідомленням від ОВА, пожежа сталась о 10.55 у селі Петропавлівська Борщагівка Бучанського у складському приміщенні.

"На місці працюють підрозділи ДСНС у складі 22 осіб та 5 одиниць техніки. Наголошуємо: пожежа, що виникла, не пов’язана з оголошеним сигналом повітряної тривоги", - пише ОВА.

Причини з'ясовуються

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, пожежа сталась у складському приміщенні Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

"Інформація про причини уточнюється. Однозначно - не приліт. Є постраждалі працівники експертної служби. Наразі пожежу локалізовано", - написав Клименко.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
Нічний тариф. Як підключити і скільки можна заощадити на оплаті за світло
DAILY
(Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні
Дмитро Левицький, Мілан Лєліч (Не)Близький Схід. Як арабські країни та Ізраїль допомагають Україні у війні