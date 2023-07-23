Ракетна небезпека: в низці областей України знову повітряна тривога

Близько 03:40 військові зафіксували виліт російської стратегічної авіації Ту-22м3 (ці літаки можуть вдарити ракетами Х-22) з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

"У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!" - закликають у ПС.

Також було попередження про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

"Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-22м3!" – розповіли військові.

Сигнали тривоги зазвучали у південних, східних та частині центральних регіонах.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 23 липня

Нічна повітряна атака 23 липня

Зазначимо, що це вже друга повітряна тривога цієї ночі. Перед цим російські окупанти цієї влаштували ракетну атаку по містах України, застосовуючи для ударів ракети різних типів.

Близько першої ночі в Одесі пролунали потужні вибухи. Як заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, місто зазнало комбінованої ракетної атаки. У ПС тоді фіксували пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої ракетної атаки по місту, про зруйновані будинки, а також про 18 поранених та одного загиблого. У міськраді також підтвердили інформацію про руйнування Спасо-Праображенського собору внаслідок ракетного обстрілу.

Крім того, вночі також пролунали вибухи у Запоріжжі. Даних про наслідки офіційні особи поки не повідомляли.