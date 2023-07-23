UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Ракетна небезпека: в низці областей України знову повітряна тривога

Фото: повітряну тривогу оголошено в різних областях України (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Повітряна тривога була знову оголошена в Україні в ніч проти 23 липня, і сигнали залунали у низці областей. Є загроза ворожих ракетних ударів по території нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ.

Близько 03:40 військові зафіксували виліт російської стратегічної авіації Ту-22м3 (ці літаки можуть вдарити ракетами Х-22) з аеродрому Моздок (Північний Кавказ).

"У разі оголошення тривоги - прямуйте в укриття!" - закликають у ПС.

Також було попередження про ракетну небезпеку в областях, де оголошено повітряну тривогу.

"Загроза пусків крилатих ракет із літаків Ту-22м3!" – розповіли військові.

Сигнали тривоги зазвучали у південних, східних та частині центральних регіонах.

Карта повітряних тривог в Україні вночі 23 липня

Нічна повітряна атака 23 липня

Зазначимо, що це вже друга повітряна тривога цієї ночі. Перед цим російські окупанти цієї влаштували ракетну атаку по містах України, застосовуючи для ударів ракети різних типів.

Близько першої ночі в Одесі пролунали потужні вибухи. Як заявив спікер Одеської ОВА Сергій Братчук, місто зазнало комбінованої ракетної атаки. У ПС тоді фіксували пуски крилатих ракет "Калібр" та надзвукових протикорабельних ракет "Онікс" у напрямку південних областей.

Пізніше голова Одеської ОВА Олег Кіпер розповів про наслідки ворожої ракетної атаки по місту, про зруйновані будинки, а також про 18 поранених та одного загиблого. У міськраді також підтвердили інформацію про руйнування Спасо-Праображенського собору внаслідок ракетного обстрілу.

Крім того, вночі також пролунали вибухи у Запоріжжі. Даних про наслідки офіційні особи поки не повідомляли.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ракетна атакавоздушная тревога