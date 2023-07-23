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Ракетная угроза: в ряде областей Украины снова воздушная тревога

Фото: воздушная тревога объявлена в разных областях Украины (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Воздушная тревога была снова объявлена в Украине в ночь на 23 июля, и сигналы зазвучали в ряде областей. Есть угроза вражеских ракетных ударов по территории нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.

Около 03:40 военные зафиксировали вылет российской стратегической авиации Ту-22м3 (эти самолеты могут ударить ракетами Х-22) с аэродрома Моздок (Северный Кавказ).

"В случае объявления тревоги - направляйтесь в укрытие!" - призывают в ВС.

Также было предупреждение о ракетной опасности в областях, где объявлена воздушная тревога.

"Угроза пусков крылатых ракет с самолетов Ту-22м3!" - рассказали военные.

Сигналы тривоги зазвучали в южных, восточных и части центральных регионах.

Карта воздушных тревог в Украине ночью 23 июля

Ночная воздушная атака 23 июля

Отметим, что это уже вторая воздушная тревога этой ночью. Перед этим российские оккупанты устроили ракетную атаку по городам Украины, применяя для ударов ракеты различных типов.

Около часа ночи в Одессе раздались мощные взрывы. Как заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, город подвергся комбинированной ракетной атаке. В ВС тогда фиксировали пуски крылатых ракет "Калибр" и сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении южных областей.

Позже глава Одесской ОВА Олег Кипер рассказал о последствиях вражеской ракетной атаки по городу, о разрушенных домах, а также о 18 раненых и одном погибшем. В горсовете также подтвердили информацию о разрушении Спасо-Праображенского собора в результате ракетного обстрела.

Кроме того, ночью также раздались взрывы в Запорожье. Данных о последствиях официальные лица пока не сообщали.

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