Ракетна атака на Київську область. Поліція показала фотографії із наслідками обстрілу

Сьогодні, 7 жовтня, Російська Федерація (РФ) атакувала Україну трьома "Кинджалами". В одному з районів Київської області зазнали пошкоджень приватні будинки й не тільки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції України.
Станом на 11:30, як й згадувалось вище, в одному з районів Київської області зафіксовані пошкодження:
Фото: наслідки обстрілу Київської області (t.me/kyivregionpolice)
Інформація про постраждалих наразі відсутня.
Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К, після чого стало відомо про швидкі цілі, що наближаються до Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці пролунав вибух, і у Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про активізацію протиповітряної оборони.
У Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах:
Зокрема стало відомо про влучання ракети в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.
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