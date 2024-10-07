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Ракетна атака на Київську область. Поліція показала фотографії із наслідками обстрілу

Фото: наслідки обстрілу Київської області (t.me/kyivregionpolice)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 7 жовтня, Російська Федерація (РФ) атакувала Україну трьома "Кинджалами". В одному з районів Київської області зазнали пошкоджень приватні будинки й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Головного управління Національної поліції України.

Станом на 11:30, як й згадувалось вище, в одному з районів Київської області зафіксовані пошкодження: 

  • трьох приватних будинків; 
  • складського приміщення; 
  • двох автомобіля. 
 

Фото: наслідки обстрілу Київської області (t.me/kyivregionpolice)

Інформація про постраждалих наразі відсутня. 

Обстріл України 7 жовтня

Сьогодні, 7 жовтня, о 08:26 в Україні оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили Збройних сил України зафіксували зліт літака МіГ-31К, після чого стало відомо про швидкі цілі, що наближаються до Києва та Старокостянтинова. Незабаром у столиці пролунав вибух, і у Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили про активізацію протиповітряної оборони.

У Києві під час обстрілу зафіксували падіння уламків у кількох районах:

  • Солом'янський район - уламки пошкодили покрівлю багатоповерхового житлового будинку; один уламок впав на території школи, інші - на відкритій місцевості;
  • Голосіївський район - уламок впав на дах автомобіля;
  • Шевченківський район - обломки впали на відкриту територію.

Зокрема стало відомо про влучання ракети в районі аеродрому Старокостянтинів у Хмельницькій області.

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