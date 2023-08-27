Ракетная атака на Киев: ПВО уничтожила вражеские цели, разрушений нет

В Киевской области на подступах к столице во время ночной ракетной атаки 27 августа силами и средствами противовоздушной обороны вражеские цели были уничтожены. В отражения атаки противника в Киеве нет разрушений и жертв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергея Попко .

Чиновник отметил, что по предварительной информации этой ночью из района Каспийского моря войска РФ выпустили по территории Украины с самолетов стратегической авиации Ту-95МС крылатые ракеты типа Х-101/555/55.

"Вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на данный момент, в Киеве без жертв и разрушений", - рассказал он.

Также руководитель КГВА добавил, что официальная информация о количестве и типах сбитых воздушных целей будет сообщена Воздушными Силами после обобщения данных.

Ночная ракетная атака 27 августа

Российские оккупанты этой ночью устроили очередную воздушную атаку по территории Украины. Воздушная тревога была объявлена по всей стране.

По данным командования ВС, группа вражеских ракет, выпущенная с авиации Ту-95МС, зафиксирована на территории Украины около 03:50. После этого ракеты противника несколько раз меняли курс. В сети в ряде областей стали появляться сообщения о работе ПВО.

Системы противовоздушной обороны, в частности, работали в Черкасской области, а также на подступах к Киеву, где были слышны звуки взрывов в результате воздушного боя при отражении атаки.