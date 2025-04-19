Ракетна атака по Харкову: кількість постраждалих зросла до 120 осіб

Унаслідок ракетної атаки по Харкову пошкоджено понад півсотні житлових будинків і більше 30 автомобілів. Профільні служби оперативно ліквідували основні наслідки ворожого удару.

Фото: Олег Синєгубов (t.me/synegubov)

За даними Олега Синєгубова, одна людина загинула, ще майже 120 - отримали поранення. Більшість постраждалих отримали допомогу на місці або звернулися до медзакладів амбулаторно. 17 осіб були госпіталізовані, серед них троє дітей.

Троє пацієнтів перебували у важкому стані.

Упродовж доби після обстрілу ще п’ятеро людей звернулися до лікарів, серед них - двоє дітей. Станом на ранок у лікарнях Харкова залишаються 18 постраждалих.

Фото: Олег Синєгубов (t.me/synegubov

Серед них четверо дітей: п’ятирічний хлопчик, 12-річний та 15-річна дівчина - у стані середньої тяжкості, ще одна 9-річна дитина - у задовільному стані, її готують до виписки.

Також, серед дорослих двоє пацієнтів залишаються у важкому стані, ще двоє літніх людей - у стані середньої тяжкості. Десятеро - у задовільному стані.

Медики цілодобово надають допомогу постраждалим та борються за життя харків’ян.