Ракетная атака по Харькову: количество пострадавших возросло до 120 человек

В результате ракетного удара по Харькову почти 120 человек пострадали. Среди раненых - дети и пожилые люди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова.
В результате ракетной атаки по Харькову повреждены более полусотни жилых домов и более 30 автомобилей. Профильные службы оперативно ликвидировали основные последствия вражеского удара.
По данным Олега Синегубова, один человек погиб, еще почти 120 - получили ранения. Большинство пострадавших получили помощь на месте или обратились в медучреждения амбулаторно. 17 человек были госпитализированы, среди них трое детей.
Трое пациентов находились в тяжелом состоянии.
В течение суток после обстрела еще пять человек обратились к врачам, среди них - двое детей. По состоянию на утро в больницах Харькова остаются 18 пострадавших.
Среди них четверо детей: пятилетний мальчик, 12-летний и 15-летняя девушка - в состоянии средней тяжести, еще один 9-летний ребенок - в удовлетворительном состоянии, его готовят к выписке.
Также, среди взрослых двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, еще двое пожилых людей - в состоянии средней тяжести. Десять - в удовлетворительном состоянии.
Медики круглосуточно оказывают помощь пострадавшим и борются за жизнь харьковчан.
Напомним, российские оккупанты вчера утром, 18 апреля, обстреляли Харьков баллистическими ракетами.
Ракеты ударили по жилому кварталу города в Основянском районе, из-за чего большое количество мирных жителей пострадало, среди них есть дети. Ранее сообщалось о 103 пострадавших.
По словам президента Украины Владимира Зеленского, россияне ударили по Харькову крылатыми ракетами "Искандер".
В последнее время россияне стали чаще применять баллистику для ударов по мирным городам. Также враг использует кассетную боевую часть, что приводит к большому количеству жертв и пострадавших среди мирного населения.
Так, 13 апреля оккупанты атаковали Сумы двумя баллистическими ракетами. Погибли 35 человек.
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