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Ракетная атака на Харьков: Терехов показал последствия после удара баллистики

Харьков, Понедельник 02 июня 2025 08:04
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Ракетная атака на Харьков: Терехов показал последствия после удара баллистики Иллюстративное фото: ликвидация последствий ракетного удара
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 2 июня 2025 года в Харькове несколько раз объявляли тревогу. Сначала враг использовал для атаки на город ударные беспилотники, а под утро запустил ракеты.

Об этом заявил мэр Харькова Игорь Терехов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам городского головы Игоря Терехова, сегодня утром две баллистические ракеты попали в жилой район Харькова.

Одна ракета попала в землю - повреждена фасадная часть общежития и три пятиэтажных жилых дома. В домах выбило окна, повреждены фасады.

Другая - в дорогу в нескольких десятках метров от школы.

Под атакой ракет оказался Киевский район города.

"Когда стоишь возле этой воронки - осознаешь, насколько все могло быть иначе. Еще несколько метров - и удар пришелся бы в дом. Еще несколько минут - и на дороге уже были бы машины, автобусы. Это настоящее чудо, что обошлось без жертв", - отметил чиновник.

Ракетная атака на Харьков: Терехов показал последствия после удара баллистикиВ то же время Холодногорский район подвергся атаке беспилотниками. В результате ударов разрушено производственно-складское здание частного предприятия, также повреждены частные дома в жилом секторе рядом.

По состоянию на утро там пострадали шесть человек, среди которых был семилетний мальчик. На месте работали психологи ГСЧС.

Атака на Украину 2 июня

В Украине в ночь на 2 июня дважды объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности. В частности, и из-за угрозы применения врагом баллистического вооружения с северо-востока.

В Киеве и Харькове было слышно несколько взрывов, в городе работала система противовоздушной обороны.

Напомним, что в ночь на 25 мая Россия провела одну из самых мощных атак по Украине, выпустив 298 беспилотников и 69 ракет различных типов. ПВО смогли уничтожить 45 ракет и перехватить 266 беспилотников.

Под обстрел попали 13 областей, среди которых и Киев. В результате атак погибло более 10 человек, а десятки получили ранения.

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