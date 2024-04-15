Ракетна атака на Дніпро та область: кількість постраждалих зросла

Зросла кількість постраждалих через падіння уламків російської ракети в Дніпропетровській області ввечері 14 квітня. Також вночі росіяни вдарили ще однією ракетою по Дніпровському району, пошкодивши інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За його словами, ввечері та вночі агресор продовжував атаки на Нікопольський район.

По районному центру та Червоногригорівській громаді агресор вдарив дронами. Мирівську громаду обстріляв з важкої артилерії. Понівечений приватний будинок, мешканці неушкоджені.

Лисак додав, що вночі пролунав вибух у Дніпровському районі. Ворог вгатив по інфраструктурному об'єкту. Люди не постраждали, наслідки уточнюються.

"У Дніпрі до лікарів звернулася ще одна жінка, поранена через падіння уламків ракети напередодні. Таким чином, загалом постраждалих в області – 13. Серед них одна дитина", - йдеться у повідомленні.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив ці дані. Він додав, що психологічну допомогу внаслідок обстрілу отримали 12 осіб, з них - 2 дитини. Пошкоджено 33 приватні оселі, 11 автівок і навантажувач, лінія електропередачі.

"Ввечері 14 квітня окупанти запустили 3 дрони-камікадзе на Нікополь, ще один - на Червоногригорівську, а вночі обстріляли з артилерії Мирівську громаду Нікопольського району. Пошкоджена приватна оселя. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Фото: голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук (https://t.me/mykola_lukashuk)