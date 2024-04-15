У Дніпрі було чути вибухи після попередження про загрозу балістики

У Дніпрі у ніч проти 15 квітня пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Вона була оголошена в Дніпропетровській області через загрозу застосування ворогом балістичних ракет для завдання ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне Дніпро ".

Вибухи в районі міста було чути близько третьої ночі.

Зазначимо, перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ о 03:00 заявили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Додамо, військові заявляли також про рух ракети противника на Кременчук (Полтавська область). А в моніторингових групах писали про фіксацію ще ракет у бік Дніпра/Павлограда.

Станом на зараз карта повітряної тривоги в Україні виглядає так:

Ракетна атака на Дніпро 14 квітня

Раніше повідомлялося, що ввечері 14 квітня у Дніпрі чули вибух після попередження Повітряних сил про пуск російської ракети в бік міста.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета була збита силами протиповітряної оборони, але від падіння уламків постраждали люди у місті та Дніпровському районі.

Згодом стало відомо, що в результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали 12 людей.