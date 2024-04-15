Ракетная атака на Днепр и область: количество пострадавших возросло

Возросло число пострадавших из-за падения обломков российской ракеты в Днепропетровской области вечером 14 апреля. Также ночью россияне ударили еще одной ракетой по Днепровскому району, повредив инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По его словам, вечером и ночью агрессор продолжал атаки на Никопольский район.

По районному центру и Червоногригорьевской громаде агрессор ударил дронами. Мировскую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Изуродован частный дом, жители невредимы.

Лысак добавил, что ночью прогремел взрыв в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали, последствия уточняются.

"В Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, раненная из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, всего пострадавших в области - 13. Среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил эти данные. Он добавил, что психологическую помощь в результате обстрела получили 12 человек, из них - 2 ребенка. Повреждены 33 частных дома, 11 автомобилей и погрузчик, линия электропередачи.

"Вечером 14 апреля оккупанты запустили 3 дрона-камикадзе на Никополь, еще один - на Червоногригорьевскую, а ночью обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук (https://t.me/mykola_lukashuk)