ua en ru
Пн, 15 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ракетная атака на Днепр и область: количество пострадавших возросло

Днепр, Понедельник 15 апреля 2024 07:58
UA EN RU
Ракетная атака на Днепр и область: количество пострадавших возросло Фото: возросло число пострадавших в результате падения обломков ракеты в Днепре и области (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Возросло число пострадавших из-за падения обломков российской ракеты в Днепропетровской области вечером 14 апреля. Также ночью россияне ударили еще одной ракетой по Днепровскому району, повредив инфраструктурный объект.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.

По его словам, вечером и ночью агрессор продолжал атаки на Никопольский район.

По районному центру и Червоногригорьевской громаде агрессор ударил дронами. Мировскую громаду обстрелял из тяжелой артиллерии. Изуродован частный дом, жители невредимы.

Лысак добавил, что ночью прогремел взрыв в Днепровском районе. Враг ударил по инфраструктурному объекту. Люди не пострадали, последствия уточняются.

"В Днепре к врачам обратилась еще одна женщина, раненная из-за падения обломков ракеты накануне. Таким образом, всего пострадавших в области - 13. Среди них один ребенок", - говорится в сообщении.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил эти данные. Он добавил, что психологическую помощь в результате обстрела получили 12 человек, из них - 2 ребенка. Повреждены 33 частных дома, 11 автомобилей и погрузчик, линия электропередачи.

"Вечером 14 апреля оккупанты запустили 3 дрона-камикадзе на Никополь, еще один - на Червоногригорьевскую, а ночью обстреляли из артиллерии Мировскую громаду Никопольского района. Поврежден частный дом. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук (https://t.me/mykola_lukashuk)

Ракетные атаки по Днепру и области

Вечером 14 апреля в Днепре прогремел взрыв после предупреждения Воздушных сил о пуске в сторону города российской ракеты.

Позже в ОВА сообщили, что ракета была сбита силами ПВО, но от падения ее обломков пострадали люди в областном центре и Днепровском районе.

Сергей Лысак сообщил, что в результате инцидента пострадали 12 человек.

Кроме того, около трех ночи 15 апреля в районе города прогремели взрывы. Воздушные силы сообщали о применении баллистического вооружения с востока.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
Еще 770 оккупантов и более 40 артсистем: Генштаб обновил потери росармии в Украине
DAILY
На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина На Западе говорят об истощении украинской ПВО. Все ли так плохо и как закрыть небо от атак