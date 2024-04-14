ua en ru
Нд, 14 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих різко зросло

Дніпро, Неділя 14 квітня 2024 20:14
UA EN RU
Ракетна атака на Дніпро: кількість постраждалих різко зросло Фото: в результаті російської атаки на Дніпро вже 12 постраждалих (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Дмитро Левицький

В результаті падіння уламків російської ракети, яку росіяни запустили по Дніпру, постраждали вже 12 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

За словами очільника області, люди постраждали у Дніпрі та Любимівській громаді.

"Трьом медичну допомогу надали на місці. Ще троє, серед яких і 15-річний підліток, лікуватимуться вдома. Двоє чоловіків 62 та 39 років і 35-річна жінка залишаються у медзакладі", - розповів Лисак.

У Дніпрі в результаті падіння уламків, як додав глава ОВА, понівечені 33 приватні будинки, побито 10 авто та навантажувач. Наразі в районі падіння уламків працюють всі служби та психологи ДСНС і Нацполіції.

Ракетна атака на Дніпро

Ввечері 14 квітня у Дніпрі чули вибух після попередження Повітряних сил про пуск російської ракети в бік міста.

Пізніше в ОВА повідомили, що ворожа ракета була збита силами протиповітряної оборони, але від падіння уламків постраждали люди у місті та Дніпровському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
обстріл Дніпра Ракетна атака Дніпропетровська область
NEWS
Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб
Росіяни готують нову провокацію на Запорізькій АЕС, - Генштаб
DAILY
Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Як влада змінювала закон про мобілізацію і кого ще вирішив звільнити Зеленський