Ракети та десятки безпілотників: подробиці нічної атаки росіян

"Вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.", - повідомив командувач.

За інформацією командувача, збито 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві ракети, які російські війська направляли у бік Одеси.

"Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", - повідомив Олещук.

У Миколаївській області Повітряні Сили збили 12 безпілотників.

"У ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено 12 безпілотників типу Shahed 131/136", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.