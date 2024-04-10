Ракети та десятки безпілотників: подробиці нічної атаки росіян

Війська РФ вночі атакували Україну ракетами двох типів та "Шахедами". Сили ППО знищили 14 ударних дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канали Командувача Повітряних Сил Миколи Олещука та голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Вночі 10 квітня 2024 року ворог атакував 17 ударними безпілотниками типу Shahed-131/136 з мису Чауда, двома крилатими ракетами "Іскандер-К" та однією балістичною ракетою "Іскандер-М" з окупованого Криму.", - повідомив командувач.
За інформацією командувача, збито 14 "шахедів" у Миколаївській та Одеській областях. Також знищено дві ракети, які російські війська направляли у бік Одеси.
"Крім того, близько 20.00 9 квітня знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59, якими ворог атакував Одесу", - повідомив Олещук.
У Миколаївській області Повітряні Сили збили 12 безпілотників.
"У ніч на 10 квітня силами та засобами протиповітряної оборони Миколаївської області знищено 12 безпілотників типу Shahed 131/136", - написав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Росіяни вночі 10 квітня запустили Україною ударні безпілотники типу "Шахед". На Одещині та Миколаївщині оголосили повітряну тривогу.
Пізніше стало відомо, що у Миколаєві пролунали вибухи.
Ближче до ранку росіяни запустили групу ударних дронів типу "Шахед" із акваторії Чорного моря. Тривогу оголосили в Одеській та Запорізькій областях.
В Одесі мешканці чули вибухи. Росіяни атакували місто ракетами.
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