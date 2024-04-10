Летять з моря: росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залітають у повітряний простір України з боку Чорного моря, у Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу. "Рух ударних БПЛА з Чорного моря! Тримають курс на південь Одещини", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.