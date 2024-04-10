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Летять з моря: росіяни запустили по Україні "Шахеди"

Середа 10 квітня 2024 01:52
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Летять з моря: росіяни запустили по Україні "Шахеди" Колаж РБК-Україна
Автор: Константин Широкун

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залітають у повітряний простір України з боку Чорного моря, у Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.

"Рух ударних БПЛА з Чорного моря! Тримають курс на південь Одещини", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Удар "Шахедів" по Україні 9 квітня

Минулої ночі російські війська випустили Україною "Шахеди" та ракети С-300. Відомо, що в ніч на 9 квітня російські війська атакували 20 ударними дронами типу Shahed, які були запущені з мису Чауда – Крим, а також чотирма зенітними керованими ракетами С-300 з тимчасово окупованої території Донецької області.

Зазначається, що Повітряним силам вдалося знищити усі 20 "Шахедів" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Полтавській та інших областях.

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