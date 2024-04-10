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У Миколаєві пролунали вибухи, - ЗМІ

Середа 10 квітня 2024 03:11
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У Миколаєві пролунали вибухи, - ЗМІ Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Миколаєві під час оголошення повітряної тривоги через російську атаку ударними дронами пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"У Миколаєві лунають вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Також видання повідомило про вибухи у Миколаївській області.

О 03:04 Повітряні Сили ЗСУ повідомили про ще одну групу "Шахедів" у напрямку Миколаївської області.

Атака "Шахедами" на південь України

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залітають у повітряний простір України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.

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