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Ракеты и десятки беспилотников: подробности ночной атаки россиян

Фото: ВСУ рассказали подробности ночной атаки россиян (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Войска РФ ночью атаковали Украину ракетами двух типов и "Шахедами". Силы ПВО уничтожили 14 ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-каналы Командующего Воздушными Силами Николая Олещука и главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ночью 10 апреля 2024 года враг атаковал 17 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.", - сообщил командующий.

По информации командующего, сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожено 2 ракеты, которые российские войска направляли в сторону Одессы.

"Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу", - сообщил Олещук.

В Николаевской области Воздушные Силы сбили 12 беспилотников.

"В ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено 12 беспилотников типа Shahed 131/136", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Атака российских войск по Украине

Россияне ночью 10 апреля запустили по Украине ударные беспилотники типа "Шахед". В Одесской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

Позже стало известно, что в Николаеве раздались взрывы.

Ближе к утру россияне запустили группу ударных дронов типа "Шахед" из акватории Черного моря. Тревогу объявили в Одесской и Запорожской областях.

В Одессе жители слышали взрывы. Россияне атаковали город ракетами.

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