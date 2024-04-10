Ракеты и десятки беспилотников: подробности ночной атаки россиян

"Ночью 10 апреля 2024 года враг атаковал 17 ударными беспилотниками типа Shahed-131/136 из мыса Чауда, двумя крылатыми ракетами "Искандер-К" и одной баллистической ракетой "Искандер-М" из оккупированного Крыма.", - сообщил командующий.

По информации командующего, сбито 14 "шахедов" в Николаевской и Одесской областях. Также уничтожено 2 ракеты, которые российские войска направляли в сторону Одессы.

"Кроме того, около 20.00 9 апреля уничтожены две управляемые авиационные ракеты Х-59, которыми враг атаковал Одессу", - сообщил Олещук.

В Николаевской области Воздушные Силы сбили 12 беспилотников.

"В ночь на 10 апреля силами и средствами противовоздушной обороны Николаевской области уничтожено 12 беспилотников типа Shahed 131/136", - написал глава Николаевской ОВА Виталий Ким.