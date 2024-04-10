Росія вдруге за ніч атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу
Росія вдруге за ніч 10 квітня запустила групу ударних дронів типу "Шахед" з акваторії Чорного моря.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.
"Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області", - йдеться у повідомленні.
Повітряну тривогу наразі оголосили в Одеській і Запорізькій областях.
Атака "Шахедами" на південь України
Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, близько 2 ночі запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".
У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залетіли у повітряний простір України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.
Повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі.
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