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Росія вдруге за ніч атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу

Середа 10 квітня 2024 05:03
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Росія вдруге за ніч атакує Україну "Шахедами": де оголошено тривогу Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Росія вдруге за ніч 10 квітня запустила групу ударних дронів типу "Шахед" з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ.

"Нова група ударних БпЛА рухається з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Повітряну тривогу наразі оголосили в Одеській і Запорізькій областях.

Атака "Шахедами" на південь України

Російські війська сьогодні вночі, 10 квітня, близько 2 ночі запустили по території України ударні безпілотники типу "Шахед".

У Повітряних силах ЗСУ наголосили, що безпілотники залетіли у повітряний простір України з боку Чорного моря. В Одеській та Миколаївській областях оголосили повітряну тривогу.

Повідомлялося про вибухи у Миколаєві та Запоріжжі.

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