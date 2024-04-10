В Одесі повідомляють про вибух уночі 10 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна .

На момент написання матеріалу в регіоні оголошено повітряну тривогу.

"Одеса та Одеський район, прошу всіх бути у безпечних місцях для відбою повітряної тривоги". - повідомив Кіпер.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер також попросив громадян бути в безпечних місцях.

"Ракета з акваторії Чорного моря у напрямку Одеської області", - повідомили захисники.

Повітряні Сили повідомляли про направлення ракети у бік Одеської області.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канал Суспільне Одеса, Telegram-канал мера Одеси Геннадія Труханова, Telegram-канал голови Одеської ОВА Олега Кіпера, Telegram-канал Повітряних Сил.

Атаки росіян по Одесі

Раніше ми писали, що ввечері 9 квітня в Одесі пролунав вибух після пуску російської ракети. Повітряні сили повідомляли про активність на півдні ворожих літаків Су-35/Су-34.

Також вибухи в Одесі були увечері 6 квітня. На півдні України існувала загроза застосування балістичного озброєння із Криму.

Також вдень 6 квітня в Одесі пролунали вибухи.

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