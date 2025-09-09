Засідання "Рамштайну" в Лондоні: Шмигаль озвучив цілі України

Представники України прибули в Лондон на засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Голова Міноборони Денис Шмигаль озвучив очікування та цілі засідання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони України в Telegram .

Як відомо, після зміни влади у США лідерство у "Рамштайні" перебрали на себе Британія та Німеччина.

Слід зазначити, що попереднє, 29-те, засідання Контактної групи з питань оборони України, також відбулось в онлайн-форматі.

Особисто будуть присутні міністр оборони Британії Джон Гілі, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, генеральний секретар НАТО Марк Рютте та міністр оборони Денис Шмигаль.

Відомо, що засідання "Рамштайну" в Лондоні 9 вересня , яке заплановано на 17:15 за київським часом, пройде в онлайн-форматі.

"Задля цього проведемо низку перемовин з урядовцями країн-партнерів, а також із приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки й започаткування нових проєктів задля зміцнення безпеки України та всієї Європи", - цитує прес-центр відомства міністра оборони.

За словами Шмигаля, ключове завдання України - забезпечити безперебійну військову та фінансову допомогу Україні, посилення ППО та розвиток спільних виробництв оборонно-промислового комплексу.

Нагадаємо, 6 вересня президент Володимир Зеленський озвучив очікування України від 30 засідання "Рамштайну".

За його словами, для України важливо отримати значне посилення протиповітряної оборони для захисту неба від російських атак.

Попереднє засідання у форматі "Рамштайн" відбулося 21 липня. Тоді в Міноборони України закликали надати Києву 6 млрд доларів, щоб закрити цього року розрив у закупівлях.

Що таке "Рамштайн"

Понад 50 держав залучені до формату "Рамштайн", або Контактної групи з питань оборонної підтримки України. Головне завдання "Рамштайну" - координація допомоги Україні для протидії російській агресії.

Ініціатором створення платформи виступили Сполучені Штати, а перше засідання відбулося 26 квітня 2022 року на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині - саме на честь цього місця формат і отримав свою назву.

Засідання учасників платформи неодноразово давало позитивні результати для України - було ухвалено низку рішень щодо постачання сучасного озброєння західного зразка.

Зокрема, завдяки рішенню країн-учасниць "Рамштайну" ЗСУ отримали системи HIMARS, ЗРК Patriot, танки Leopard 2, Abrams та іншу військову техніку