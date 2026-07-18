Ракети РФ поцілили в парк розваг на Одещині: є загиблі та поранена дитина

Удар по парку розваг

За словами Кіпера, ворог цинічно завдав ракетних ударів по житловому сектору та цивільній інфраструктурі Одещини.

Внаслідок влучання ворожої ракети по території парку розваг зруйновано рибацькі будинки, пошкоджено 6 легкових автомобілів.

За попередньою інформацією, двоє людей загинули. Ще четверо отримали травми - серед них дитина. Пошуково-рятувальна операція триває, оскільки під завалами досі можуть залишатися люди.

Ще один населений пункт також потрапив під ворожий обстріл - там пошкоджено житловий будинок і два легкові автомобілі, поранення отримав один чоловік.

На всіх місцях ударів наразі задіяні профільні служби, дані про наслідки триває встановлювати.