RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Ракеты РФ попали в парк развлечений в Одесской области: есть погибшие и раненый ребенок

20:51 18.07.2026 Сб
1 мин
В общей сложности пострадали 4 человека
aimg Валерия Абабина
Фото: Ракетный удар по Одесщине погибли двое (facebook.com DSNSKyiv)

Россия ударила ракетами по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины - в результате попадания вражеской ракеты погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Удар по парку развлечений

По словам Кипера, враг цинично нанес ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины.

В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.

По предварительной информации, два человека погибли. Еще четверо получили травмы – среди них ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Еще один населенный пункт также попал под вражеский обстрел - там поврежден жилой дом и два легковых автомобиля, ранения получил один человек.

На всех местах ударов задействованы профильные службы, данные о последствиях продолжается устанавливать.

Напомним, в течение дня Одесса находится под вражеским обстрелом. Так утром 18 июля Россия уже нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области – в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

Кроме того, днем вражеский дрон упал у грузовика в Одесской области - водитель получил осколочные ранения.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОдессаАтака дроновРакетная атака