Ракеты РФ попали в парк развлечений в Одесской области: есть погибшие и раненый ребенок

Россия ударила ракетами по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины - в результате попадания вражеской ракеты погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.

Удар по парку развлечений

По словам Кипера, враг цинично нанес ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины.

В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.

По предварительной информации, два человека погибли. Еще четверо получили травмы – среди них ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами до сих пор могут оставаться люди.

Еще один населенный пункт также попал под вражеский обстрел - там поврежден жилой дом и два легковых автомобиля, ранения получил один человек.

На всех местах ударов задействованы профильные службы, данные о последствиях продолжается устанавливать.