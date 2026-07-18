Ракеты РФ попали в парк развлечений в Одесской области: есть погибшие и раненый ребенок
Россия ударила ракетами по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины - в результате попадания вражеской ракеты погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесского ОВА Олега Кипера.
Удар по парку развлечений
По словам Кипера, враг цинично нанес ракетные удары по жилому сектору и гражданской инфраструктуре Одесщины.
В результате попадания вражеской ракеты по территории парка развлечений разрушены рыбацкие дома, повреждены 6 легковых автомобилей.
По предварительной информации, два человека погибли. Еще четверо получили травмы – среди них ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается, поскольку под завалами до сих пор могут оставаться люди.
Еще один населенный пункт также попал под вражеский обстрел - там поврежден жилой дом и два легковых автомобиля, ранения получил один человек.
На всех местах ударов задействованы профильные службы, данные о последствиях продолжается устанавливать.
Напомним, в течение дня Одесса находится под вражеским обстрелом. Так утром 18 июля Россия уже нанесла массированный удар по портовой инфраструктуре Одесской области – в акватории Черного моря враг атаковал иностранное торговое судно под флагом Антигуа и Барбуды.
Кроме того, днем вражеский дрон упал у грузовика в Одесской области - водитель получил осколочные ранения.