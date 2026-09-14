Ракети PAC-2 для Patriot: коли з'явились в Україні та проти чого їх застосовують
Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна отримає ліцензію на виробництво ракет для системи Patriot, але йдеться про менш сучасну версію озброєння. Такою версією є PAC-2, яка вже прикриває українське небо.
РБК-Україна зібрало головне про ракети PAC-2 для ППО Patriot.
Що таке PAC-2 і чим він відрізняється від PAC-3
PAC-2 - це сімейство зенітних керованих ракет для комплексу Patriot, найпоширеніша сучасна модифікація якого має позначення GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical).
Американський оборонний підрядник L3Harris пояснює, що ракета PAC-2 - це одноступеневий твердопаливний перехоплювач наземного базування.
Він спочатку бувзастосований під час війни в Перській затоці та може знищувати тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та літаки за допомогою звичайної осколково-фугасної бойової частини.
Модифікація GEM-T дала змогу PAC-2 ефективніше виявляти цілі з малою радіолокаційною сигнатурою та точніше підриватися поблизу балістичних цілей.
Натомість наступне покоління - PAC-3, починаючи з версії CRI, - підвищило ефективність перехоплення саме завдяки технології прямого влучання (hit-to-kill), що прийшла на зміну класичному осколково-фугасному ураженню.
Хто виробляє PAC-2
Ракети PAC-2 GEM-T виробляє американська компанія Raytheon, підрозділ корпорації RTX. Основні виробничі потужності розташовані у США — зокрема, у липні 2026 року армія США вперше за понад 30 років замовила нову партію PAC-2 GEM-T, щоб компенсувати витрати боєкомплекту під час бойових дій проти Ірану.
Водночас із 2022 року право на виробництво цієї ракети в Європі отримала Німеччина - спільне підприємство Raytheon і MBDA Deutschland COMLOG у баварському Шробенгаузені.
У квітні 2026 року Raytheon також уклала контракт на 3,7 млрд доларів на постачання ракет PAC-2 GEM-T для України, частину яких вироблятимуть саме на цьому німецькому заводі, а частину - у США.
Проти яких цілей застосовують PAC-2
PAC-2 GEM-T призначений для ураження аеродинамічних цілей — літаків, гелікоптерів, крилатих ракет і безпілотників - на дальності до 160 км. Саме ці ракети, як пише Defence Express, застосовували для боротьби з російською авіацією на значній відстані від лінії фронту у 2023–2024 роках у рамках тактики "блукаючого" Patriot.
Проти балістичних і аеробалістичних ракет ефективними залишаються ракети PAC-3, тоді як можливості PAC-2 у цьому сегменті обмежені.
Перша система Patriot прибула в Україну у квітні 2023 року. Тоді прибули комплекси від Німеччини, США та Нідерландів.
Питання виробництва й постачання ракет для Patriot загострилося в Україні на тлі підготовки до зими та можливого рішення США щодо ліцензії на виробництво ракет для Patriot, яке анонсував Дональд Трамп.
За словами президента США, йдеться лише про "менш сучасну версію" озброєння - і, за даними видань, які раніше поширював сам Трамп, мова може йти саме про PAC-2 GEM-T або про новий здешевлений варіант PAC-3 під назвою Adapted Capability Effector.
Ще у серпні колишній спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог пояснював, чому Вашингтон гальмує передачу такої ліцензії: проти виступають самі оборонні компанії, зокрема Lockheed Martin, які побоюються втратити контроль над власними технологіями.
Паралельно з дискусією щодо ліцензії Німеччина 8 вересня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" оголосила про термінову передачу Україні ракет-перехоплювачів PAC-2 безпосередньо із запасів Бундесверу.
Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус пояснив це необхідністю посилити українську протиповітряну оборону перед зимовим сезоном. Слідом за цим Польща повідомила про підготовку власного пакета допомоги на тлі саме цього рішення Берліна.