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Ракеты PAC-2 для Patriot: когда появились в Украине и против чего их применяют

15:24 14.09.2026 Пн
3 мин
Где производят ракеты PAC-2 для Patriot и против чего их использует Украина?
aimg Лев Шевченко
Ракеты PAC-2 для Patriot: когда появились в Украине и против чего их применяют Фото: комплексы Patriot (аккаунт в X Алексея Резникова)
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет для системы Patriot, но речь идет о менее современной версии вооружения. Такой версией является PAC-2, которая уже прикрывает украинское небо.

РБК-Украина собрала главное о ракетах PAC-2 для ПВО Patriot.

Что такое PAC-2 и чем он отличается от PAC-3

PAC-2 - это семейство зенитных управляемых ракет для комплекса Patriot, самая распространенная современная модификация которого имеет обозначение GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical).

Американский оборонный подрядчик L3Harris поясняет, что ракета PAC-2 - это одноступенчатый твердотопливный перехватчик наземного базирования.

Он впервые был применен во время войны в Персидском заливе и способен уничтожать тактические баллистические ракеты, крылатые ракеты и самолеты с помощью обычной осколочно-фугасной боевой части.

Модификация GEM-T позволила PAC-2 эффективнее обнаруживать цели с малой радиолокационной сигнатурой и точнее подрываться вблизи баллистических целей.

В свою очередь следующее поколение - PAC-3, начиная с версии CRI, - повысило эффективность перехвата именно благодаря технологии прямого попадания (hit-to-kill), которая пришла на смену классическому осколочно-фугасному поражению.

Кто производит PAC-2

Ракеты PAC-2 GEM-T производит американская компания Raytheon, подразделение корпорации RTX. Основные производственные мощности расположены в США - в частности, в июле 2026 года армия США впервые за 30 лет заказала новую партию PAC-2 GEM-T, чтобы компенсировать расходы боекомплекта во время боевых действий против Ирана.

В то же время, с 2022 года право на производство этой ракеты в Европе получила Германия - совместное предприятие Raytheon и MBDA Deutschland COMLOG в баварском Шробенгаузене.

В апреле 2026 года Raytheon также заключила контракт на 3,7 млрд долларов на поставку ракет PAC-2 GEM-T для Украины, часть которых будет производиться именно на этом немецком заводе, а часть - в США.

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Против каких целей применяют PAC-2

PAC-2 GEM-T предназначен для поражения аэродинамических целей - самолетов, вертолетов, крылатых ракет и беспилотников - на дальности до 160 км. Именно эти ракеты, как пишет Defence Express, применяли для борьбы с российской авиацией на значительном расстоянии от линии фронта в 2023-2024 годах в рамках тактики "бродящего" Patriot.

Против баллистических и аэробалистических ракет эффективными остаются ракеты PAC-3, в то время как возможности PAC-2 в этом сегменте ограничены.

Первая система Patriot прибыла в Украину в апреле 2023 года. Тогда прибыли комплексы из Германии, США и Нидерландов.

Вопросы производства и поставки ракет для Patriot обострились в Украине на фоне подготовки к зиме и возможного решения США по лицензии на производство ракет для Patriot, которое анонсировал Дональд Трамп.

По словам президента США, речь идет лишь о "менее современной версии" вооружения - и, по данным ранее распространяемых сам Трампом изданий, речь может идти именно о PAC-2 GEM-T или о новом удешевленном варианте PAC-3 под названием Adapted Capability Effector.

Еще в августе бывший спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог объяснял, почему Вашингтон тормозит передачу такой лицензии: против выступают сами оборонные компании, в частности Lockheed Martin, которые опасаются потерять контроль над собственными технологиями.

Параллельно с дискуссией о лицензии Германия 8 сентября на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" объявила о срочной передаче Украине ракет-перехватчиков PAC-2 непосредственно из запасов Бундесвера.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил это необходимостью усилить украинскую Украину. Затем Польша сообщила о подготовке собственного пакета помощи на фоне именно этого решения Берлина.

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