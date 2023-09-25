Ракети "Онікс" та незвичний пуск "Калібрів": ЗМІ розповіли про особливості нічної атаки по Одесі

Робота сил ППО вночі показали вкрай високі результати. Так, наші бійці збили 11 з 12 ворожих "Калібрів" та усі 19 дронів. Втім, дві протикорабельні ракети "Онікс" збити не вдалось.

Так, ефективне перехоплення "Онікс" можуть гарантувати тільки сучасні західні зенітні ракетні комплекси.

Зокрема, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначав, що ракети неможливо збивати тими засобами ППО, які є зараз в Україні. Він пояснив, що протидіяти ракетам можна, але засоби ураження проти них не діють. Адже ракета надзвукова та летить дуже низько.

Водночас Defense Express звернуло увагу на ще одну важливу деталь - що росіяни запускали крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря. Вони залучили до удару малий ракетний корабель та підводний човен, які запустили ракети з району Феодосії та Новоросійська.

Таким чином, можна зробити висновок, що у Росії залишається можливість пусків "Калібрів" навіть з району своєї другої за розміром бази Чорноморського флоту.

"Враховуючи те, що мінімальна оцінка дальності польоту цієї крилатої ракети становить 1500 км, її вистачає для того, щоб під час запуску з району Новоросійська запустити цю ракету по будь-якій точці України. Нагадаємо, що за іншими оцінкам дальність цієї ракети може становити 2500 км", - зазначає видання.

При цьому, попри таку можливість окупанти все одно вкрай обмежено використовують район Новоросійська для пуску ракет, як й саму базу. Так, востаннє про пуски з цього району командування Повітряних сил повідомляло ще у червні.

Нічна атака по Одеській області

Цієї ночі російські окупанти знову вдалися до атаки по території України. Вибухи лунали в Одеській області та у Кривому Розі.

Зокрема, є "приліт" по припортовій інфраструктурі Одеської області. В Одесі пошкоджено морвокзал, в будівлі привокзального готелю, яка наразі не функціонує, спалахнула пожежа. Також зруйновано зерносховища. Є постраждала жінка.

Більше про комбіновану повітряну атаку росіян - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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