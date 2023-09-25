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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Понеділок 25 вересня 2023 00:17
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В Одесі пролунали вибухи під час повітряної тривоги Фото: в Одесі пролунали вибухи (GettyIamges)
Автор: Антон Малиновський

Вночі 25 вересня в Одесі пролунили вибухи під час повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.

Видання повідомило про щонайменше чотири вибухи. Також вони заявили про роботу ППО. Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер закликав жителів області перебувати в укриттях та не зінмати роботу ППО.

В той же час, в Повітряних силах ЗСУ повідомили про рух в сторону Одеси групи ворожих БПЛА типу Shahed.

Повітряна атака 25 вересня

В ніч на 25 вересня росіяни знову атакували територію України з повітря. Повітряні сили попередили про застосування ворогом крилатих ракет "Калібр" та безпілотників-камікадзе типу Shahed.

Наразі тривога охопила більшість регіонів України, а ПС попередили про ракетну небезпеку для східної та центральної частини країни.

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Одеса вибухи Війна Росії проти України
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