Ракеты "Оникс" и необычный пуск "Калибров": СМИ рассказали об особенностях ночной атаки по Одессе

Работа сил ПВО ночью показала очень высокие результаты. Так, наши бойцы сбили 11 из 12 вражеских "Калибров" и все 19 дронов. Впрочем, две противокорабельные ракеты "Оникс" сбить не удалось.

Так, эффективный перехват "Оникс" могут гарантировать только современные западные зенитные ракетные комплексы.

В частности, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что ракеты невозможно сбивать теми средствами ПВО, которые есть сейчас в Украине. Он объяснил, что противодействовать ракетам можно, но средства поражения против них не действуют. Ведь ракета сверхзвуковая и летит очень низко.

В то же время Defense Express обратило внимание на еще одну важную деталь - что россияне запускали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Они привлекли к удару малый ракетный корабль и подлодку, которые запустили ракеты из Феодосийского района и Новороссийска.

Таким образом, можно сделать вывод, что у России остается возможность пусков "Калибров" даже из района своей второй по размеру базы Черноморского флота.

"Учитывая, что минимальная оценка дальности полета этой крылатой ракеты составляет 1500 км, ее хватает для того, чтобы при запуске из района Новороссийска запустить эту ракету по любой точке Украины. Напомним, что по другим оценкам дальность этой ракеты может составлять 2500 км", - отмечает издание.

При этом несмотря на такую возможность оккупанты все равно крайне ограниченно используют район Новороссийска для пуска ракет, как и саму базу. Так, последний раз о пусках из этого района командование Воздушных сил сообщало еще в июне.

Ночная атака по Одесской области

Этой ночью российские оккупанты снова прибегли к атаке по территории Украины. Взрывы раздавались в Одесской области и в Кривом Роге.

В частности, есть "прилет" в припортовую инфраструктуру Одесской области. В Одессе поврежден морвокзал, в здании привокзального отеля, которое не функционирует, вспыхнул пожар. Также разрушены зернохранилища. Есть пострадавшая женщина.

Больше о комбинированной воздушной атаке россиян - читайте в материале РБК-Украина.

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