Ракети "Фламінго" уразили полігон, звідки Росія запускає "Орєшнік"

Удари "Орєшніком" по Україні

Нагадаємо, у ніч на 9 січня 2026 року російські війська завдали удару по Львівській області балістичною ракетою середньої дальності "Орєшнік".

Згодом Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині та оприлюднила кадри цих уламків.

Вперше Росія запустила по Україні "Орешник" 21 листопада 2024 року. Тоді російський диктатор Володимир Путін назвав пуск "успішним випробуванням".

За українськими даними, "суттєвих наслідків" атаки не було.

Докладніше про російську ракету "Орєшнік" та її небезпеку - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Окремо РБК-Україна розповідає про полігон "Капустін Яр" - де він розташований і чи можуть українські дрони та ракети досягати цього об’єкта.