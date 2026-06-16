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Антибалістична ракета FP-7.x повністю готова: у Fire Point розповіли деталі

17:56 16.06.2026 Вт
2 хв
Fire Point також домовилася про постачання радарів для комплексу Freya
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Fire Point завершила роботу над ракетою проти балістики (скрін відео)

Українська ракета проти балістики FP-7.x повністю готова і вже пройшла випробування.

Про це заявив головний конструктор компанії Fire Point Денис Штілерман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Мілітарний".

"Ракета повністю готова. Ми провели випробування. Політ. Вона на максимальних прискореннях відхилялася та виконувала дуже агресивну команду від С2-центру щодо свого керування. Так (вона керована в повітрі - ред.), все є. Вона розроблялася в СРСР як перехоплювач балістики, вона до цього пристосована", - розповів він.

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Крім того, комплекс Freya отримає німецькі радари - сьогодні була підписана угода з компанією Hensoldt, яка постачає радари для IRIS-T.

"Їхній радар буде закривати функцію виявлення, їхній радар TRML-4D. Дуже гарний радар, і зараз ми почнемо об’єднувати його з нашою ракетою і С2-центром та отримувати команди від нього, щоб направляти ракету в зону, де вона може перехопити балістику", - зазначив Штілерман.

Що відомо про FP-7.X

Ракету FP-7.X виготовляють із композитних матеріалів. Вона здатна розвивати швидкість від 1500 до 2000 метрів за секунду.

Довжина ракети становить 7,25 метра, зовнішній діаметр - 1,15 метра, а діаметр фюзеляжу - 0,53 метра.

Боєприпас оснащений напівактивною інфрачервоною головкою самонаведення. Її розробку планують здійснювати спільно з німецькою компанією Diehl Defence, яка відома своїми системами IRIS.

Нагадаємо, нещодавно Штіллерман заявив, що українські балістичні ракети FP-7 та FP-9 мають стати аналогами американських ATACMS. За його словами, їхня вартість буде приблизно вдвічі нижчою.

Водночас у Повітряних силах повідомили про критичну нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та IRIS-T. У деяких підрозділах боєкомплект майже вичерпаний, а представникам ПС доводиться випрошувати по 5-10 ракет.

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