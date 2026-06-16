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Антибалистическая ракета FP-7.x полностью готова: в Fire Point рассказали подробности

17:56 16.06.2026 Вт
2 мин
Fire Point также договорилась о поставке радаров для комплекса Freya
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Fire Point завершила работу над ракетой против баллистики (скриншот из видео)

Украинская ракета против баллистики FP-7.x полностью готова и уже прошла испытания.

Об этом заявил главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Милитарный".

"Ракета полностью готова. Мы провели испытания. Полет. Она при максимальных ускорениях отклонялась и выполняла очень агрессивную команду от центра С2 по управлению. Да (она управляемая в воздухе - ред.), всё есть. Она разрабатывалась в СССР как перехватчик баллистических ракет, она к этому приспособлена", - рассказал он.

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Кроме того, комплекс Freya получит немецкие радары - сегодня было подписано соглашение с компанией Hensoldt, которая поставляет радары для IRIS-T.

"Их радар будет выполнять функцию обнаружения, это радар TRML-4D. Очень хороший радар, и сейчас мы начнем объединять его с нашей ракетой и центром С2 и получать от него команды, чтобы направлять ракету в зону, где она сможет перехватить баллистическую ракету", - отметил Штилерман.

Что известно о FP-7.X

Ракета FP-7.X изготавливается из композитных материалов. Она способна развивать скорость от 1500 до 2000 метров в секунду.

Длина ракеты составляет 7,25 метра, внешний диаметр - 1,15 метра, а диаметр фюзеляжа - 0,53 метра.

Боеприпас оснащен полуактивной инфракрасной головкой самонаведения. Ее разработку планируют осуществлять совместно с немецкой компанией Diehl Defence, известной своими системами IRIS.

Напомним, недавно Штиллерман заявил, что украинские баллистические ракеты FP-7 и FP-9 должны стать аналогами американских ATACMS. По его словам, их стоимость будет примерно в два раза ниже.

В то же время в Военно-воздушных силах сообщили о критической нехватке ракет для систем Patriot, NASAMS и IRIS-T. В некоторых подразделениях боекомплект почти исчерпан, а представителям ВС приходится выпрашивать по 5-10 ракет.

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