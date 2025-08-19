Без шансів для ворога: ГУР показало відео ударів дронів у небі та на землі

Дрони ГУР МО України знищують ворога як у небі, так і на землі. Відео ударів оприлюднило розвідвідомство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.

Підрозділи безпілотних літальних апаратів Головного управління розвідки активно застосовують ударні дрони як для перехоплення ворожих апаратів у небі, так і для завдання точних ударів по цілях на землі.

Як зазначають у ГУР, системна робота операторів БпЛА посилює стійкість української оборони та позбавляє окупантів тактичних переваг на фронті.

Військові розвідники демонструють високу ефективність дронів, що дозволяє уражати як техніку, так і живу силу противника.

Оприлюднені кадри підтверджують точність та результативність таких операцій.