Без шансів для ворога: ГУР показало відео ударів дронів у небі та на землі
Дрони ГУР МО України знищують ворога як у небі, так і на землі. Відео ударів оприлюднило розвідвідомство.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ГУР.
Підрозділи безпілотних літальних апаратів Головного управління розвідки активно застосовують ударні дрони як для перехоплення ворожих апаратів у небі, так і для завдання точних ударів по цілях на землі.
Як зазначають у ГУР, системна робота операторів БпЛА посилює стійкість української оборони та позбавляє окупантів тактичних переваг на фронті.
Військові розвідники демонструють високу ефективність дронів, що дозволяє уражати як техніку, так і живу силу противника.
Оприлюднені кадри підтверджують точність та результативність таких операцій.
Нагадаємо, що українські розвідники ефективно знищують ворожі безпілотники на фронті. Бійці ГУР показали кадри роботи антидронів.