ua en ru
Нд, 17 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Дрони ГУР атакували логістичний вузол "Ліски" у Воронезькій області, - джерела

Неділя 17 серпня 2025 13:51
UA EN RU
Дрони ГУР атакували логістичний вузол "Ліски" у Воронезькій області, - джерела Фото: Дрони ГУР атакували логістику росіян у Воронезькій області (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Юлія Акимова

У ніч на 17 серпня безпілотники Головного управління розвідки України вразили інфраструктуру вузлової залізничної станції "Ліски" у Воронезькій області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Як повідомило джерело в українській розвідці, операція була проведена спільно з підрозділами Державної прикордонної служби та іншими складовими Сил оборони.

Внаслідок удару було порушено роботу станції, зупинено рух залізничного транспорту та зірвано постачання боєприпасів і живої сили російських військ.

У ГУР підкреслюють, що станція "Ліски" є ключовим логістичним вузлом, через який забезпечується постачання угруповань армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.

Нагадаємо, ввечері 26 червня ударні дрони ГУР вразили у Брянську склади зберігання ракетного палива та паливно-мастильних матеріалів 1061 центру МТЗ ЗС РФ. Після чотирьох вибухів почалася пожежа на нафтобазі.

За даними джерел РБК-Україна, склади атакували українські дрони "Бобер", "Баклан" і "Обрій".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація ГУР
Новини
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія