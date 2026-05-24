Ракет було занадто багато: "Флеш" розкрив деталі нічної атаки РФ

Особливості тактики та нові модифікації дронів

Як зазначив "Флеш", під час атаки окупанти запускали безпілотники масовано одними й тими самими маршрутами.

Для ударів по столиці з північного напрямку зафіксували застосування реактивних "шахедів" нових модифікацій, хоча їхня кількість була незначною.

Реактивні "шахеди" у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як "Герань-3", так і "Герань-4".

При цьому безпілотників із дистанційним керуванням було обмаль. Спроб здійснювати управління "шахедами2 з території Білорусі цього разу не фіксували, що може бути пов'язано зі спрямуванням усього удару саме на Київ, а не на західні регіони країни.

Робота ППО та цілі ворога у столиці

Основних збитків знову завдали ракетні удари, оскільки кількість ракет перевищила наявні ресурси протиповітряної оборони. Водночас у протидії дронам Сили оборони показали високу ефективність.

Частка українських перехоплювачів склала понад 40% від усіх знищених безпілотників, що демонструє позитивну динаміку роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні чотири місяці.

На думку експерта, окупанти обирали об'єкти у Києві лише як привід для ударів по місту.

Зокрема, атакований завод на Лук’янівці вже давно зруйнований попередніми обстрілами, а на території командування Сухопутних військ з першого дня війни немає особового складу.

Загалом тактика та технологічні рішення ворога під час цієї атаки не продемонстрували нічого нового.