Ракет було занадто багато: "Флеш" розкрив деталі нічної атаки РФ

Російські війська під час чергового нічного обстрілу застосували тактику масованого удару дронами, намагаючись перевантажити протиповітряну оборону. Ворог зробив ставку на кількість безпілотників, а не на технологічні новинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал радника міністра оборони України Сергія "Флеша" Бескрестнова.
Як зазначив "Флеш", під час атаки окупанти запускали безпілотники масовано одними й тими самими маршрутами.
Для ударів по столиці з північного напрямку зафіксували застосування реактивних "шахедів" нових модифікацій, хоча їхня кількість була незначною.
Реактивні "шахеди" у невеликій кількості намагалися атакувати Київ з півночі, при цьому застосовувалися як "Герань-3", так і "Герань-4".
При цьому безпілотників із дистанційним керуванням було обмаль. Спроб здійснювати управління "шахедами2 з території Білорусі цього разу не фіксували, що може бути пов'язано зі спрямуванням усього удару саме на Київ, а не на західні регіони країни.
Основних збитків знову завдали ракетні удари, оскільки кількість ракет перевищила наявні ресурси протиповітряної оборони. Водночас у протидії дронам Сили оборони показали високу ефективність.
Частка українських перехоплювачів склала понад 40% від усіх знищених безпілотників, що демонструє позитивну динаміку роботи Міністерства оборони та Сил оборони України за останні чотири місяці.
На думку експерта, окупанти обирали об'єкти у Києві лише як привід для ударів по місту.
Зокрема, атакований завод на Лук’янівці вже давно зруйнований попередніми обстрілами, а на території командування Сухопутних військ з першого дня війни немає особового складу.
Загалом тактика та технологічні рішення ворога під час цієї атаки не продемонстрували нічого нового.
Нагадаємо, у ніч на 24 травня російські війська завдали масованого комбінованого удару по Україні, застосувавши загалом 690 засобів повітряного нападу, серед яких було 90 ракет та 600 безпілотників різних модифікацій. Основним напрямком цієї атаки стала столиця.
Унаслідок ворожого обстрілу в Києві загинули дві людини, а кількість постраждалих перевищила 80 осіб, серед яких є діти. Через масштабні наслідки атаки Україна ініціювала термінове скликання Ради Безпеки ООН та засідання структур ОБСЄ.
Під час нічного нальоту незначних пошкоджень зазнала також будівля Міністерства закордонних справ України в історичному центрі столиці. За даними дипломатичного відомства, ця унікальна архітектурна пам'ятка постраждала від бойових дій уперше з часів Другої світової війни.