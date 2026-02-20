"Тисяча Зеленського" згорить уже в лютому, але не у всіх: хто ризикує втратити гроші

Головне

Дедлайн - 28 лютого: Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через "Укрпошту" мають використати кошти до кінця лютого 2026 року.

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через "Укрпошту" мають використати кошти до кінця лютого 2026 року. Автоматичне нарахування: Для тих, хто отримує пенсію поштою, "тисяча" надійшла автоматично разом із виплатами.

Для тих, хто отримує пенсію поштою, "тисяча" надійшла автоматично разом із виплатами. Способи витрат: Кошти можна використати на комуналку, ліки, поштові послуги, передплату газет або донати на ЗСУ безпосередньо у відділенні.

Кошти можна використати на комуналку, ліки, поштові послуги, передплату газет або донати на ЗСУ безпосередньо у відділенні. Перевага "Дії": Користувачі цифрового застосунку мають більше часу - до 30 червня 2026 року.

Хто має встигнути до кінця лютого

Кабінет Міністрів встановив дедлайн для тих, хто отримує допомогу у "паперовому" або автоматичному форматі через пошту. Кошти "згорять" 28 лютого 2026 року для двох категорій, водночас "Укрпошта" називає крайній термін 25 лютого.

Це стосується:

Пенсіонерів та отримувачів соцдопомоги , яким 1 000 грн була нарахована автоматично разом із основними виплатами через "Укрпошту".

, яким 1 000 грн була нарахована автоматично разом із основними виплатами через "Укрпошту". Громадян, які подавали заявку особисто у відділеннях зв’язку (переважно ті, хто не має РНОКПП або доступу до смартфонів).

Важливо: гроші на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року.

На що можна витратити "поштову" тисячу

Оскільки кошти для цих категорій не зараховуються на банківську картку, їх можна використати лише безпосередньо через сервіси Укрпошти: