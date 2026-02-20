"Тисяча Зеленського" згорить уже в лютому, але не у всіх: хто ризикує втратити гроші

Пенсіонери та отримувачі соцвиплат через "Укрпошту" мають обмежений час для використання коштів програми "Зимова підтримка". Якщо не витратити 1 000 грн у лютому, допомога буде анульована.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.
Кабінет Міністрів встановив дедлайн для тих, хто отримує допомогу у "паперовому" або автоматичному форматі через пошту. Кошти "згорять" 28 лютого 2026 року для двох категорій, водночас "Укрпошта" називає крайній термін 25 лютого.
Це стосується:
Важливо: гроші на картці "Національний кешбек", оформлені через "Дію", можна використати до 30 червня 2026 року.
Оскільки кошти для цих категорій не зараховуються на банківську картку, їх можна використати лише безпосередньо через сервіси Укрпошти:
Раніше ми писали про те, що вже незабаром програма "Національний кешбек" оновить механізм нарахувань - за деякі категорії продуктів і товарів учасники програми почнуть отримувати більше грошей, за інші - менше.