Гроші за хворобу та декрет: як в Україні змінилися ліміти на виплату лікарняних

В Україні з 1 січня 2026 року змінилися граничні розміри виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах. Це пов’язано із підвищенням мінімальної заробітної плати.

Про це заявили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.

Нові ліміти для виплат

Розрахунок страхових виплат напряму залежить від розміру мінімальної зарплати, яка наразі становить 8 647 гривень.

Для застрахованих осіб, які протягом останнього року перед настанням страхового випадку мали страховий стаж менше шести місяців, встановлено такі максимальні обмеження:

допомога по тимчасовій непрацездатності - не більше 284,07 гривень за один календарний день;

допомога по вагітності та пологах - не більше 568,13 гривень за один календарний день.

Мінімальний поріг для декретних виплат

Окремі правила діють для нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Закон встановлює, що така виплата не може бути нижчою за суму, розраховану з мінімальної заробітної плати.

З 1 січня 2026 року мінімальний розмір цієї допомоги становить 284,07 гривень за один календарний день для всіх страхових випадків, що розпочалися з початку року.