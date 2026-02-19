Гроші за хворобу та декрет: як в Україні змінилися ліміти на виплату лікарняних
В Україні з 1 січня 2026 року змінилися граничні розміри виплат за лікарняними та допомоги по вагітності та пологах. Це пов’язано із підвищенням мінімальної заробітної плати.
Про це заявили в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Черкаській області, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу відомства.
Читайте також: Підвищення зарплат, податки й безкоштовний чекап: що зміниться для українців з 1 січня
Нові ліміти для виплат
Розрахунок страхових виплат напряму залежить від розміру мінімальної зарплати, яка наразі становить 8 647 гривень.
Для застрахованих осіб, які протягом останнього року перед настанням страхового випадку мали страховий стаж менше шести місяців, встановлено такі максимальні обмеження:
- допомога по тимчасовій непрацездатності - не більше 284,07 гривень за один календарний день;
- допомога по вагітності та пологах - не більше 568,13 гривень за один календарний день.
Мінімальний поріг для декретних виплат
Окремі правила діють для нарахування допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. Закон встановлює, що така виплата не може бути нижчою за суму, розраховану з мінімальної заробітної плати.
З 1 січня 2026 року мінімальний розмір цієї допомоги становить 284,07 гривень за один календарний день для всіх страхових випадків, що розпочалися з початку року.
Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні зріс розмір мінімальної заробітної плати. Це вплинуло не лише на соціальні допомоги, а й на розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) для підприємців та мінімальні посадові оклади працівників бюджетної сфери.
Раніше у Пенсійному фонді назвали суми декретних у 2026 році.