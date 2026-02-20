"Тысяча Зеленского" сгорит уже в феврале, но не у всех: кто рискует потерять деньги

Пенсионеры и получатели соцвыплат через "Укрпочту" имеют ограниченное время для использования средств программы "Зимняя поддержка". Если не потратить 1 000 грн в феврале, помощь будет аннулирована.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Кабинет Министров установил дедлайн для тех, кто получает помощь в "бумажном" или автоматическом формате через почту. Средства "сгорят" 28 февраля 2026 года для двух категорий, в то же время "Укрпочта" называет крайний срок 25 февраля.
Это касается:
Важно: деньги на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года.
Поскольку средства для этих категорий не зачисляются на банковскую карту, их можно использовать только непосредственно через сервисы Укрпочты:
