"Тысяча Зеленского" сгорит уже в феврале, но не у всех: кто рискует потерять деньги

Главное

Средства можно использовать на коммуналку, лекарства, почтовые услуги, подписку газет или донаты на ВСУ непосредственно в отделении. Преимущество "Дії": Пользователи цифрового приложения имеют больше времени - до 30 июня 2026 года.

Кто должен успеть до конца февраля

Кабинет Министров установил дедлайн для тех, кто получает помощь в "бумажном" или автоматическом формате через почту. Средства "сгорят" 28 февраля 2026 года для двух категорий, в то же время "Укрпочта" называет крайний срок 25 февраля.

Это касается:

Пенсионеров и получателей соцпомощи , которым 1 000 грн была начислена автоматически вместе с основными выплатами через "Укрпочту".

, которым 1 000 грн была начислена автоматически вместе с основными выплатами через "Укрпочту". Граждан, которые подавали заявку лично в отделениях связи (преимущественно те, кто не имеет РНОКПП или доступа к смартфонам).

Важно: деньги на карте "Национальный кэшбек", оформленные через "Дію", можно использовать до 30 июня 2026 года.

На что можно потратить "почтовую" тысячу

Поскольку средства для этих категорий не зачисляются на банковскую карту, их можно использовать только непосредственно через сервисы Укрпочты: