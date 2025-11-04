ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

"Одягніть додатковий светр": в Укренерго закликають обмежити використання обігрівачів

Вівторок 04 листопада 2025 12:57
"Одягніть додатковий светр": в Укренерго закликають обмежити використання обігрівачів Фото: Українців просять менше використвувати електрообігрівачі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

В Україні зростає споживання електроенергії, і енергосистема працює з великим навантаженням. У зв’язку з цим голова "Укренерго" Віталій Зайченко попросив громадян економити електрику та змінити звички споживання.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву Віталія Зайченка в ефірі телемарафону.

За його словами, у жовтні споживання електроенергії зросло на 25% порівняно з вереснем, адже багато українців почали опалювати житло кондиціонерами та обігрівачами.

"Побутові споживачі, які є зараз найбільшим споживачем електроенергії в Україні, мають у першу чергу змінювати свою поведінку. Не потрібно доводити температуру в приміщеннях до максимально комфортних 20-22°C, краще одягнути додатковий светр і цим допомогти нашій енергосистемі справитися з викликами", - сказав Зайченко.

Він також закликав не вмикати одночасно кілька потужних приладів у пікові години - з 8:00 до 11:00 та з 15:00 до 22:00.

Керівник "Укренерго" додав, що з початком опалювального сезону ситуація частково стабілізується, але через зниження температури загальний рівень споживання залишатиметься високим.

Раніше РБК-Україна писало, чому графіки відключень світла в Україні можуть змінюватися протягом дня. Це залежить від рівня споживання, погоди, часу доби, аварій та наслідків обстрілів. У разі пошкодження мереж енергосистема не може забезпечити потрібну генерацію або передачу електроенергії, тому вводяться обмеження. Рішення про це ухвалюють "Укренерго" та оператори систем розподілу, а за виконання графіків відповідають обленерго.

Також ми розповідали, що в "Держенергонагляді" заявили, що наразі неможливо прогнозувати відключення світла навіть на тиждень. За словами Анатолія Замулка, енергосистема працює над стабільністю, однак постійні обстріли РФ і зростання споживання через холод ускладнюють ситуацію. Якщо вдасться уникнути нових руйнувань, ситуація з електропостачанням поступово поліпшуватиметься.

