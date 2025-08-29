ua en ru
Пт, 29 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Рахунки на електроенергію для бізнесу в Україні не перевищують європейські, - експерт

Україна, П'ятниця 29 серпня 2025 15:31
UA EN RU
Рахунки на електроенергію для бізнесу в Україні не перевищують європейські, - експерт Фото: експерт заявив, що рахунки на світло для бізнесу в Україні не перевищують ті, що в Європі (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Ціни на електроенергію для бізнесу в Україні є нижчими або співставними з середньоєвропейськими показниками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву експерта з питань енергетики Українського інституту майбутнього, доктора економічних наук Адріана Прокіпа.

"Більшість, якщо не всі чинники, що впливають на ціну електроенергії в Україні, пов’язані із військовою агресією. Проте енергетична криза, яка виникла як реакція на російське вторгнення, безумовно, впливала й на європейські ринки. Заміна російського газу та зростання в ціні ядерного палива відбивалися й на ціні електроенергії в країнах Євросоюзу", - зазначив експерт.

За його словами, в українському інформаційному полі поширюється чимало маніпуляцій щодо порівняння цін на електроенергію з ЄС.

"Частина маніпуляцій побудована на порівнянні біржових цін, наприклад, на Ринку на добу наперед (РДН). Але РДН у ЄС взагалі не є індикатором ціноутворення, адже велика частина електроенергії торгується за прямими довгостроковими контрактами", - наголосив Прокіп.

Він пояснив, що кінцеві рахунки для споживачів у ЄС формуються з урахуванням плати за передачу, розподіл, постачання та податків, які значно різняться залежно від країни.

"От, наприклад, в категорії споживання 500–999 МВт·год, середня ціна для комерційних споживачів на українському ринку фактично відповідає середній ціні за країнами ЄС (0,224-0,228 у 2024 р.). При цьому, ціна в Україні є суттєво нижчою, аніж в Угорщині та Польщі, приблизно зіставною з ціною у Словаччині та вищою, аніж у Румунії та Молдові", - навів приклад експерт.

Також у категорії споживання 20-499 МВт·год середня ціна по ЄС (0,267-0,276 у 2024 р.) суттєво перевищує українську.

"Ще раз варто згадати, що з 2022 р. ціни в ЄС також зросли. Там теж ставлять питання посилення конкурентоспроможності економіки на фоні викликів, пов’язаних із здорожчанням енергоресурсів", - додав Прокіп.

Він нагадав, що в ЄС ці виклики вирішуються за допомогою цільових програм субсидування та промислових стратегій.

"У нас же всі "стратегії" підвищення конкурентоспроможності однієї галузі часто зводились до зобов’язань дотувати її за рахунок енергетичних компаній", - зазначив експерт.

Підвищення прайс-кепів

Нагадаємо, з 1 серпня Нацкомісія підвищила на 60% прайс-кепи для вечірнього піку споживання (з 17:00 до 23:00). Йдеться про граничні ціни, за якими трейдери можуть купувати електроенергію на європейському ринку.

Раніше експерт розповів, що підвищення прайс-кепів дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія Бізнес
Новини
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
День пам'яті захисників і захисниць: Зеленський, Буданов і Сирський зробили заяви
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим