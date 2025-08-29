Счета на электроэнергию для бизнеса в Украине не превышают европейские, - эксперт

Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими показателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктора экономических наук Адриана Прокипа.

"Большинство, если не все факторы, влияющие на цену электроэнергии в Украине, связаны с военной агрессией. Однако энергетический кризис, который возник как реакция на российское вторжение, безусловно, влиял и на европейские рынки. Замена российского газа и рост в цене ядерного топлива отражались и на цене электроэнергии в странах Евросоюза", - отметил эксперт.

По его словам, в украинском информационном поле распространяется немало манипуляций относительно сравнения цен на электроэнергию с ЕС.

"Часть манипуляций построена на сравнении биржевых цен, например, на Рынке на сутки вперед (РСВ). Но РСВ в ЕС вообще не является индикатором ценообразования, ведь большая часть электроэнергии торгуется по прямым долгосрочным контрактам", - подчеркнул Прокип.

Он пояснил, что конечные счета для потребителей в ЕС формируются с учетом платы за передачу, распределение, поставку и налогов, которые значительно различаются в зависимости от страны.

"Вот, например, в категории потребления 500-999 МВт-ч, средняя цена для коммерческих потребителей на украинском рынке фактически соответствует средней цене по странам ЕС (0,224-0,228 в 2024 г.). При этом, цена в Украине существенно ниже, чем в Венгрии и Польше, примерно сопоставима с ценой в Словакии и выше, чем в Румынии и Молдове", - привел пример эксперт.

Также в категории потребления 20-499 МВт-ч средняя цена по ЕС (0,267-0,276 в 2024 г.) существенно превышает украинскую.

"Еще раз стоит упомянуть, что с 2022 г. цены в ЕС также выросли. Там тоже ставят вопрос усиления конкурентоспособности экономики на фоне вызовов, связанных с подорожанием энергоресурсов", - добавил Прокип.

Он напомнил, что в ЕС эти вызовы решаются с помощью целевых программ субсидирования и промышленных стратегий.

"У нас же все "стратегии" повышения конкурентоспособности одной отрасли часто сводились к обязательствам дотировать ее за счет энергетических компаний", - отметил эксперт.