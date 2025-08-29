ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Счета на электроэнергию для бизнеса в Украине не превышают европейские, - эксперт

Украина, Пятница 29 августа 2025 15:31
UA EN RU
Счета на электроэнергию для бизнеса в Украине не превышают европейские, - эксперт Фото: эксперт заявил, что счета на свет для бизнеса в Украине не превышают те, что в Европе (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Цены на электроэнергию для бизнеса в Украине ниже или сопоставимы со среднеевропейскими показателями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление эксперта по вопросам энергетики Украинского института будущего, доктора экономических наук Адриана Прокипа.

"Большинство, если не все факторы, влияющие на цену электроэнергии в Украине, связаны с военной агрессией. Однако энергетический кризис, который возник как реакция на российское вторжение, безусловно, влиял и на европейские рынки. Замена российского газа и рост в цене ядерного топлива отражались и на цене электроэнергии в странах Евросоюза", - отметил эксперт.

По его словам, в украинском информационном поле распространяется немало манипуляций относительно сравнения цен на электроэнергию с ЕС.

"Часть манипуляций построена на сравнении биржевых цен, например, на Рынке на сутки вперед (РСВ). Но РСВ в ЕС вообще не является индикатором ценообразования, ведь большая часть электроэнергии торгуется по прямым долгосрочным контрактам", - подчеркнул Прокип.

Он пояснил, что конечные счета для потребителей в ЕС формируются с учетом платы за передачу, распределение, поставку и налогов, которые значительно различаются в зависимости от страны.

"Вот, например, в категории потребления 500-999 МВт-ч, средняя цена для коммерческих потребителей на украинском рынке фактически соответствует средней цене по странам ЕС (0,224-0,228 в 2024 г.). При этом, цена в Украине существенно ниже, чем в Венгрии и Польше, примерно сопоставима с ценой в Словакии и выше, чем в Румынии и Молдове", - привел пример эксперт.

Также в категории потребления 20-499 МВт-ч средняя цена по ЕС (0,267-0,276 в 2024 г.) существенно превышает украинскую.

"Еще раз стоит упомянуть, что с 2022 г. цены в ЕС также выросли. Там тоже ставят вопрос усиления конкурентоспособности экономики на фоне вызовов, связанных с подорожанием энергоресурсов", - добавил Прокип.

Он напомнил, что в ЕС эти вызовы решаются с помощью целевых программ субсидирования и промышленных стратегий.

"У нас же все "стратегии" повышения конкурентоспособности одной отрасли часто сводились к обязательствам дотировать ее за счет энергетических компаний", - отметил эксперт.

Повышение прайс-кэпов

Напомним, с 1 августа Нацкомиссия повысила на 60% прайс-кэпы для вечернего пика потребления (с 17:00 до 23:00). Речь идет о предельных ценах, по которым трейдеры могут покупать электроэнергию на европейском рынке.

Ранее эксперт рассказал, что повышение прайс-кэпов дало положительный эффект для энергосистемы, поскольку позволило избежать отключений и привлечь необходимый импорт в часы пикового потребления электричества.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия Бизнес
Новости
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
День памяти защитников и защитниц: Зеленский, Буданов и Сырский сделали заявления
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим