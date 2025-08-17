Зміна прайс-кепів позитивно вплинула на стабільність енергосистеми, - Омельченко

Підвищення граничних цін на електроенергію, яке нещодавно ухвалила НКРЕКП, дало позитивний ефект для енергосистеми, оскільки дозволило уникнути відключень та залучити необхідний імпорт у години пікового споживання електрики.

"Підвищення прайс-кепів, яке відбулося нещодавно НКРЕКП, воно зіграло свою позитивну роль. Оскільки ми за дефіциту потужностей не бачимо на сьогодні обмежень чи введення графіків відключень. Тобто, практично, це підвищення прайс-кепів допомогло нам імпортувати електричну енергію в ті часи, в ті години, в вечірні піки, коли в нас є найбільший дефіцит", - наголосив Омельченко.

Він підкреслив, що підвищення граничних цін не означає автоматичного зростання вартості ресурсу: "Підвищення прайс-кепів, воно ж не означає підвищення ціни. Це не одне і те ж саме. Наприклад, якщо це було б так, то середня базова ціна в січні-липні 2025 року була б 6700 грн/МВт·год, а реально вона була близько 5000 грн/МВт·год".

Експерт також розкритикував маніпуляції щодо нібито "найвищих цін на електроенергію в Україні". За його словами, у порівнянні з країнами ЄС, з урахуванням кінцевої ціни, українські тарифи є середньоєвропейськими.

"В Україні на сьогодні, за даними Євростат, в середньому ціна становить 164 євро/МВт·год. Це фактично середня європейська ціна. Водночас, як у Німеччині - 257, у Румунії - 195, у Польщі - 194, у Іспанії - 186, у Бельгії - 158, у Франції - 154", - додав експерт.

"Треба об'єктивно дивитися не тільки на РДН… Насамперед треба брати кінцеву ціну, тому що промисловість закуповує електроенергію саме за нею", - наголосив він, підкресливши важливість збереження інтеграції українського ринку з європейським.

Раніше Максим Немчінов, віце-президент Energy Club заявив, що підняття граничних цін на електроенергію є правильним і виваженим кроком для стабілізації ринку та підготовки до опалювального сезону.