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В Раду внесли закон о регулировании оборота каннабиса в Украине

Автор: Юлия Струк

В Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Рады.

Документ зарегистрировали в среду, 2 июня. Сейчас текст проекта отсутствует.

Последний этап прохождения законопроекта - передано на рассмотрение руководству.

Главным по наработке документа определили комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Авторы законодательной инициативы - 82 парламентария от разных депутатских фракций и групп.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса. Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться лишь в медицинских, а не рекреационных целях.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией каннабиса, так как само вещество остается в Украине под запретом.

Также мы писали, что в Верховной раде готовят законопроект о легализации каннабиса.

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