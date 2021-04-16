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В МВД рассказали о своей позиции насчет легализации каннабиса

Новина українською → Украина, Пятница 16 апреля 2021 09:20
В МВД рассказали о своей позиции насчет легализации каннабиса Фото: заместитель главы МВД Антон Геращенко (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко, Ульяна Безпалько

Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса. Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться лишь в медицинских, а не рекреационных целях.

Об этом заявил заместитель главы МВД Антон Геращенко, говорится в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

Он отметил, что инициатором использования тетрагидроканнабинола для лечения должно быть Министерство здравоохранения.

"Именно Минздрав может определять, какие именно наркотические средства необходимы пациентам. Надо, чтобы Минздрав выявил желание довнести средства, и мы предоставим нашу позицию по этому вопросу. Для этого не нужно принимать специальный закон - достаточно внести изменения в постановления №770", - сказал Геращенко.

Напомним, 9 апреля Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией каннабиса, так как само вещество остается в Украине под запретом.

Также РБК-Украина писало, что в Верховной раде готовят законопроект о легализации каннабиса.

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