Решение Кабмина по лекарствах с каннабисом: эксперт сказал, почему это не легализация

Решение Кабинета министров о легализации некоторых новых препаратов на основе каннабиса нельзя считать легализацией. Сам каннабис и его экстракт остаются запрещенными к обороту в Украине.

Об этом заявил соорганизатор Марша свободы за легализацию медицинского каннабиса Тарас Ратушный, говорится в материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

"Правительство внесло лишь два препарата в таблицу №2. Стоит обратить внимание, что это за препараты. Из этого будет понятна логика решения Кабмина", - заявил Ратушный.

Так, правительство внесло в перечень лекарств с ограниченным оборотом два на основе каннабиса - "Набилон" и "Набиксимолс".

"Набилон" - это синтетическое вещество, которое имитирует действие тетрагидроканнабинола. Как объясняет Ратушный, разрешение этого средства не решит проблемы всех пациентов, так как его назначают только при определенных диагнозах. Его используют против некоторых симптомов у онкобольных после химиотерапии

Что касается "Набиксимолса", то, по мнению Ратушного, с этим препаратом могут возникнуть юридические коллизии и проблемы при регистрации в Украине. Это средство растительного происхождения: в нем по 50% ТГК и КБД. Его используют, чтобы спазмы при рассеянном склерозе.

По словам эксперта, разрешив эти средства, в Кабмине хотят сбить градус дискуссии вокруг легализации медицинского каннабиса.

"Это "мыльный пузырь", рассчитанный на информационную плоскость, чтобы донести месседж, что у нас тут якобы произошла какая-то легализация медицинского каннабиса и проблемы пациентов решены. На самом деле, не решены, как и проблема научных исследований. Для пациентов предложили синтетические заменители, которые значительно сужают применение препаратов на основе каннабиса, даже по сравнению с теми, что используются в других европейских странах", - добавил Ратушный.