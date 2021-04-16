В Раде готовят закон о легализации медицинской марихуаны
В Украине готовятся к легализации медицинской марихуаны. Профильный комитет Верховной рады почти завершил работу над общим документом о легализации.
Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, говорится в материале "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".
Она является и автором одного из законопроектов. Документ, который готовит комитет, выписан на базе четырех ранее внесенных законопроектов.
Он будет регулировать использование лекарств на основе медицинского каннабиса, контроль за их применением и производство этих препаратов в Украине. Следить за оборотом и использованием средств из марихуаны должны будут и Минздрав, и МВД.
Минздрав планирует решить вопрос легализации через постановление, а потому торопиться с законопроектом ненужно, сообщил источник издания в монобольшинстве.
Напомним, Кабинет министров Украины разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол (изолята каннабидиол) изъяли из-под государственного контроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.
Отметим, в начале 2021 года в Министерстве внутренних дел сообщали РБК-Украина, что ведомство не намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране.