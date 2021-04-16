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В Раде готовят закон о легализации медицинской марихуаны

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 08:35
В Раде готовят закон о легализации медицинской марихуаны Фото: в Украине могут легализовать медицинскую марихуану (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Анастасия Рокитна

В Украине готовятся к легализации медицинской марихуаны. Профильный комитет Верховной рады почти завершил работу над общим документом о легализации.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина член парламентского комитета по вопросам здоровья нации Ольга Стефанишина, говорится в материале "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса".

Она является и автором одного из законопроектов. Документ, который готовит комитет, выписан на базе четырех ранее внесенных законопроектов.

Он будет регулировать использование лекарств на основе медицинского каннабиса, контроль за их применением и производство этих препаратов в Украине. Следить за оборотом и использованием средств из марихуаны должны будут и Минздрав, и МВД.

Минздрав планирует решить вопрос легализации через постановление, а потому торопиться с законопроектом ненужно, сообщил источник издания в монобольшинстве.

Напомним, Кабинет министров Украины разрешил некоторые препараты на основе каннабиса. Изолированный каннабидиол (изолята каннабидиол) изъяли из-под государственного контроля, как вещество, содержащее наркотические средства или психотропные вещества.

Отметим, в начале 2021 года в Министерстве внутренних дел сообщали РБК-Украина, что ведомство не намерено препятствовать легализации медканнабиса в стране.

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Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса