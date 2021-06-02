В Раду внесли закон о регулировании оборота каннабиса в Украине

В Верховную раду внесли законопроект о регулировании оборота конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности. Он зарегистрирован под №5596.

В материале РБК-Украина "Легалайз или лоббизм. Зачем Кабмин занялся вопросом медицинского каннабиса" сказано, что Министерство внутренних дел поддерживает идею легализации медицинского каннабиса. Однако лекарственные средства на основе каннабиса должны быть в виде ампул или таблеток и применяться лишь в медицинских, а не рекреационных целях.

Как писало РБК-Украина, 9 апреля Кабмин разрешил некоторые препараты на основе каннабиса.

При этом эксперт Тарас Ратушный считает, что такое решение не является легализацией каннабиса, так как само вещество остается в Украине под запретом.

Также мы писали, что в Верховной раде готовят законопроект о легализации каннабиса.