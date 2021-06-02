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В Раду внесли закон про регулювання обігу канабісу в Україні

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Україна, Середа 02 червня 2021 11:35
В Раду внесли закон про регулювання обігу канабісу в Україні Фото: в парламент внесли закон про регулювання обороту канабісу в Україні (GettyImages)
Автор: Юлія Струк

У Верховну раду внесли законопроект щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Він зареєстрований під №5596.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Документ зареєстрували у середу, 2 червня. Наразі текст проекту відсутній.

Останній етап проходження законопроекту - передано на розгляд керівництву.

Головним з опрацювання документу визначили комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Автори законодавчої ініціативи - 82 парламентарії від різних депутатських фракцій і груп.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу. Однак лікарські засоби на основі канабісу повинні бути у вигляді ампул або таблеток і застосовуватися лише в медичних, а не рекреаційних цілях.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу.

При цьому експерт Тарас Ратушний вважає, що таке рішення не є легалізацією канабісу, бо саме речовина залишається в Україні під забороною.

Також ми писали, що у Верховній раді готують законопроект про легалізацію канабісу.

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