В Раду внесли закон про регулювання обігу канабісу в Україні

У Верховну раду внесли законопроект щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності. Він зареєстрований під №5596.

Про це свідчать дані на сайті Ради.

Головним з опрацювання документу визначили комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

У матеріалі РБК-Україна "Легалайз або лобізм. Навіщо Кабмін зайнявся питанням медичного канабісу" сказано, що Міністерство внутрішніх справ підтримує ідею легалізації медичного канабісу. Однак лікарські засоби на основі канабісу повинні бути у вигляді ампул або таблеток і застосовуватися лише в медичних, а не рекреаційних цілях.

Як писало РБК-Україна, 9 квітня Кабмін дозволив деякі препарати на основі канабісу.

При цьому експерт Тарас Ратушний вважає, що таке рішення не є легалізацією канабісу, бо саме речовина залишається в Україні під забороною.

Також ми писали, що у Верховній раді готують законопроект про легалізацію канабісу.