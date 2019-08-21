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В "Слуге народа" назвали дату избрания нового премьера

Новости » Политика    21.08.2019 - 13:09
В "Слуге народа" назвали дату избрания нового премьера
Фото: Давид Арахамия (facebook.com david.braun)

При этом имя нового главы правительства в партии не озвучили

Нового премьер-министра Украины изберут в ходе заседания Верховной рады 29 августа 2019 года. Об этом в эфире "112 Украина" заявил избранный депутат от партии "Слуга народа" Давид Арахамия.

При этом Арахамия не стал озвучивать имя претендента на должность.

"Я думаю, что 29-го (узнают имя нового премьер-министра, - ред.). Я думаю, что 29-го все узнают очень много нового… будет много новостей", - отметил он.

Напомним, в начале августа миллиардер Игорь Коломойский назвал фаворитов на должность главы Кабинета министров Украины. По словам Коломойского, фаворитами на дожность премьера являются исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко и замглавы Офиса президента по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

Как писало РБК-Украина ранее, представитель президента Украины Владимира Зеленского в Кабмине Андрей Герус заявил, что новый состав правительства будет сформирован в первые дни работы парламента.

При этом глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивал, что назначение кандидатуры нового премьер-министра не будет исключительным решением президента Владимира Зеленского. Богдан заверил, что не знает, какое решение примет глава государства.

Так, Зеленский заявил о том, что премьер-министром должно быть новое лицо, специалист в экономике. Кроме этого, глава государства в ходе своего голосования на выборах в Раду рассказал, что уже проводит консультации с будущим главой правительства. По его словам, это человек - абсолютно профессиональный экономист - и у него нет никакого политического движения.

Арахамия: в новом Кабмине будет человек из нынешнего правительства "Слуга народа" решила, кому и сколько мест дать в комитетах
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