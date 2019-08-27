ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Слуге народа" ответили на информацию о премьерстве Гончарука

Новости » Политика    27.08.2019 - 17:49
В "Слуге народа" ответили на информацию о премьерстве Гончарука
Фото: Алексей Гончарук (president.gov.ua)

Потураев заявил, что СМИ спешат с возможным назначением Гончарука

Информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра на данный момент является преждевременной. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.

"Пресса всегда немного спешит, потому что президент всегда решает такие кадровые вопросы очень внимательно, изучает, взвешивает", - отмети Потураев и добавил, что в команде Зеленского Гочарук отвечает за экономическое направление.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский определится с кандидатурой премьера на этой неделе.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность данного решения в том, что мне нравятся сразу несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - заявил президент на День Независимости.

Ожидается, что украинский парламент утвердит нового премьера на заседании 29 августа.

Стартовый рубеж: чем запомнились первые 100 дней президентства Зеленского
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныАлексей ГончарукСлуга народа
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь