В "Слуге народа" ответили на информацию о премьерстве Гончарука

Фото: Алексей Гончарук (president.gov.ua)

Потураев заявил, что СМИ спешат с возможным назначением Гончарука

Информация о решении президента Украины Владимира Зеленского предложить кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра на данный момент является преждевременной. Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил избранный нардеп от "Слуги народа" Никита Потураев.

По его словам, Зеленский тщательно подбирает кандидатуру нового премьер-министра.

"Пресса всегда немного спешит, потому что президент всегда решает такие кадровые вопросы очень внимательно, изучает, взвешивает", - отмети Потураев и добавил, что в команде Зеленского Гочарук отвечает за экономическое направление.

Отметим, сегодня в украинских СМИ появилась информация о том, что Зеленский подаст Верховной раде кандидатуру Гончарука на должность главы нового правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский определится с кандидатурой премьера на этой неделе.

"Я должен принять это решение на этой неделе, больше некуда тянуть. Скажу честно, что сложность данного решения в том, что мне нравятся сразу несколько человек. Не скажу кто, скажу, что двое", - заявил президент на День Независимости.

Ожидается, что украинский парламент утвердит нового премьера на заседании 29 августа.