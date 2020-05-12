В Раду внесли постановление о необходимости доработки программы деятельности Кабмина

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления №3330 "О Программе деятельности Кабинета министров Украины". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете. Автор документа - глава комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха.

"Верховная рада Украины постановляет: Кабинету министров Украины доработать Программу деятельности Кабинета министров Украины с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - говорится в тексте постановления.

Напомним, ранее комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал Верховной раде вернуть программу деятельности Кабинета министров на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении.

Как писало РБК-Украина, комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по программе деятельности Кабинета министров. Комитет признал документ соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

Кроме того, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства. В комитете документ назвали "рефератом".