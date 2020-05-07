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Комитет по нацбезопасности принял решение по программе деятельности Кабмина

Новости » Политика     07.05.2020 - 17:05
Комитет по нацбезопасности принял решение по программе деятельности Кабмина
Фото: Кабмин (Виталий Носач/РБК-Украина)

В заседании комитета принял участие замглавы Минобороны

Комитет парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендует Верховной раде вернуть программу деятельности Кабинета министров на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, в четверг, 7 мая, состоялось очередное заседание комитета, в котором приняли участие 17 парламентариев и заместитель министра обороны Иван Руснак.

"По результатам рассмотрения комитетом принято решение предложить комитету по вопросам экономического развития, который определен главным, рекомендовать Верховной раде вернуть Кабинета министров Украины упомянутую программу на доработку с учетом замечаний и предложений, высказанных при ее обсуждении", - указано в сообщении.

Кроме того, принято решение утвердить предложения комитета к программе деятельности КМУ и направить их правительству, а о принятом решении проинформировать главный комитет.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики принял решение по программе деятельности Кабинета министров. Комитет признал документ соответствующим требованиям антикоррупционного законодательства.

Как писало РБК-Украина, ранее комитет парламента по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства рекомендовал ВР направить на доработку программу деятельности КМУ. В комитете подчеркнули, что правительственный проект является декларативным и его нельзя поддерживать.

Так, комитет Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики отправил на доработку программу деятельности правительства. В комитете документ назвали "рефератом".

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